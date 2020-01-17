Премьер-министр Украины объяснился перед гражданами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. На своей странице в Facebook он обратился к украинцам.

В своей публикации он написал о результатах проделанной за 4 последних месяца работы.

Он отметил, что в последние дни жители Украины стали свидетелями событий, которые развернулись вокруг опубликованной в сети аудиозаписи, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента.

По его словам, эти файлы были смонтированы некими группами влияния из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание было нацелен на создание ощущения, будто Гончарук не уважает президента.

«Я пришел на должность — выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности», — написал он.

В завершении он пояснил, что принял решение об отставке именно с целью исключения любых сомнений в уважении и доверии к президенту.