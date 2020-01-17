Захарова прокомментировала отставку Гончарука словами о братском народе

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, на своей странице в Facebook.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ», вместе во всем», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент.

В России после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку.

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