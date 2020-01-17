«Ъ» рассказал о планах Медведева после отставки

«Коммерсантъ» узнал о возможных планах Дмитрия Медведева после отставки с поста премьер-министра.

По словам источника, после перехода Медведева на работу в Совет безопасности,. перед ним откроются новые политические перспективы.

«Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону», — добавил собеседник.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский выразил мнение, что Медведев может активизировать свою партийную деятельность. Он также уточнил, что перед ним могут открыться «иные карьерные траектории».

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