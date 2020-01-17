«Ъ» рассказал о планах Медведева после отставки
close
«Коммерсантъ» узнал о возможных планах Дмитрия Медведева после отставки с поста премьер-министра.
По словам источника, после перехода Медведева на работу в Совет безопасности,. перед ним откроются новые политические перспективы.
«Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону», — добавил собеседник.
Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский выразил мнение, что Медведев может активизировать свою партийную деятельность. Он также уточнил, что перед ним могут открыться «иные карьерные траектории».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин стал постоянным членом Совбеза РФ
— Госдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра