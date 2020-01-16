Путин поведет встречу с группой по изменениям в Конституцию

Президент России Владимир Путин проведет встречу с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам главы конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, сначала предстоит установочное заседание, а затем 17 января состоится первое рабочее совещание.

Уточняется, что работая группа включает в себя 75 человек. Сопредседателями назначены Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.