Мишустин рассказал о планах по дальнейшей работе правительства

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова написала в своем Telegram-канале, что кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин рассказал о дальнейших планах по работе кабмина.

В своей публикации она сообщила, что дальнейшую работу правительства Мишустин намерен выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом.

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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