Мишустин рассказал о планах по дальнейшей работе правительства

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова написала в своем Telegram-канале, что кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин рассказал о дальнейших планах по работе кабмина.

В своей публикации она сообщила, что дальнейшую работу правительства Мишустин намерен выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом.

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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