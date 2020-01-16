Первое совещание рабочей группы по поправкам в Конституцию пройдет 17 января

Первое совещание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституции России назначено на 17 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса.

Впервые члены рабочей группы соберутся 16 января для проведения установочного заседания. После этого в пятницу, 17 января, состоится первое рабочее заседание группы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.

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