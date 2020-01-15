В Госдуме назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и ЛДПР Владимир Жириновский назвали претендентов на пост нового премьер-министра. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Миронова, кандидатура главы Счетной палаты Алексея Кудрина «более чем уместна». Он объяснил свою позицию тем, что Кудрин занимал много должностей, в том числе высокие посты, поэтом у него есть опыт.

Жириновский в свою очередь отметил, что среди претендентов на должность могут быть первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов или гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он добавил, что среди кандидатов на пост премьер-министра может быть один из губернаторов, который отличился своей деятельностью.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку.

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