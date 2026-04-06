У авиабазы в Британии выросло число задержанных на антивоенной акции

Guardian: семь пропалестинских активистов задержаны у авиабазы британских ВВС
На востоке Британии на акции протеста против войны в Иране у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США, арестовали семь человек, пишет The Guardian.

Газета уточняет, что их задержали накануне утром, после того как они присоединились к лагерю мира у главных ворот авиабазы. Активисты надели табарды (короткие накидки с короткими рукавами или без рукавов, открытые с боков) и выкрикивали, что поддерживают действия Палестины. Полиция посчитала их сторонниками запрещенной в Соединенном Королевстве пропалестинской организации Palestine Action.

В материале отмечается, что в феврале Верховный суд счел незаконным решение правительства запретить движение. Однако в ожидании апелляции МВД организация пока все еще незаконна.

До этого у базы британских ВВС Лейкенхит задержали двух противников войны в Иране, потому что они заблокировали шоссе и мешали движению. Митингующие передали командирам базы Лейкенхит письмо, в котором выразили несогласие с использованием британских авиабаз военными США и осудили «пренебрежение международным правом».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Лондон высказался о поражении ракетами британского корабля в Средиземном море.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

