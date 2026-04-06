Для новорожденных в России создадут эталонный набор подарков

В Роскачестве пообещали создать ГОСТ на подарки для новорожденных в 2026 году

В этом году в России появится ГОСТ на подарки для новорожденных, сообщил РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, во многих регионах РФ приятно дарить подарочный комплект новорожденному, поэтому важно обобщить лучшие примеры презентов и разработать национальный стандарт в качестве рекомендации.

«С чем же мамочка должна выходить из роддома? Какой адекватный набор продуктов и продукции должен содержаться в этом эталонном наборе, коробке новорожденного?» — сказал Протасов по поводу наполнения подарка.

В 2024 году Роскачество подготовило проект ГОСТа на государственные подарки для новорожденных детей. Согласно документу, туда должны были входить трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски. ГОСТ предполагал, что все предметы должны быть нейтральных цветов и упакованы в отдельные контейнеры, а продукция, составляющая подарок, — произведена в этом же регионе.

