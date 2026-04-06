Воровский станет врио главы Петропавловска-Камчатского

С 7 апреля врио главы Петропавловска-Камчатского станет Андрей Воровский
Александр Пирагис/РИА Новости

Временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского с 7 апреля официально станет Андрей Воровский. Об этом рассказала пресс-служба правительства Камчатского края.

«Он имеет большой опыт серьезной работы в коммунальной инфраструктуре, в том числе в очень сложные годы в начале 2010-х. Именно этот опыт сегодня наиболее остро требуется городу. Я рассчитываю, что он сформирует новую команду, сделает выводы из уроков прошедшей зимы и, засучив рукава, приступит к решению наиболее болезненных проблем», — сказал губернатор региона Владимир Солодов.

Глава Камчатского края поставил перед Воровским ряд задач, которые включают подготовку к следующей зиме, в том числе инвентаризацию снегоуборочной техники и контроль за закупкой новых машин.

Кроме того, врио главы Петропавловска-Камчатского предстоит ликвидировать последствия зимы, провести ямочный и капитальный ремонт поврежденного дорожного полотна, убрать улицы от песка и мусора.

Также губернатор поручил начать подготовку к летнему сезону, которая предполагает комплексное благоустройство, а также перестройку системы контрактов с введением жесткой персональной ответственности за состояние конкретных территорий.

25 марта президент РФ Владимир Путин указом назначил прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника заместителем генерального прокурора России, освободив его от занимаемой должности. Мельник будет заниматься курированием органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее Путин назначил новых судей в Новосибирской области.

 
