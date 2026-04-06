Отец Маска рассказал, на чьей стороне миллиардер в конфликте на Украине

Эррол Маск заявил, что его сын поддерживает Россию в конфликте на Украине

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск заявил РИА Новости, что его сын в конфликте на Украине поддерживает РФ.

«Я бы встал на сторону России в этом вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так», — сказал Маск-старший.

До этого он говорил о том, что общался с украинцами. В итоге Маск-старший пришел к выводу, что они сами не понимают, что происходит в стране. По его словам, республикой фактически управляют 50 семей, а обычные граждане не могут влиять на будущее страны.

В сентябре прошлого года американская газета The New York Times писала, что предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Миллиардер прекратил общение с Эрролом из-за многочисленных обвинений против 79-летнего бизнесмена в сексуальном насилии над детьми.

Ранее отец Маска не поверил, что американцы были на Луне.