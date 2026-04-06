Россиянам объяснили, когда в школе обязателен второй иностранный язык

Второй иностранный язык, родной язык и литература обязательны для изучения в школе, если у учебного заведения есть возможность их преподавать, а ученики или родители подали соответствующее заявление, рассказал ТАСС глава Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева Максим Костенко.

По его словам, преподавание таких предметов — не безусловное требование для школ. Решение о введении этих дисциплин принимается в зависимости от их реальных возможностей и интересов учащихся.

В конце марта Минпросвещения опровергло появившуюся информацию о том, что второй иностранный язык в старших классах российских школ станет обязательным. В ведомстве подчеркнули: изучение такого предмета остается на усмотрение учеников и их родителей. До этого СМИ опубликовали проект приказа министерства, а председатель Госдумы Вячеслав Володин вынес этот вопрос на обсуждение в Мax.

Ранее колумнист «Газеты.Ru» Анастасия Миронова объяснила, почему в школах РФ никогда не будет обязательного второго языка.