Алаудинов рассказал об испытании новых технологий ЕС в зоне СВО

Страны — члены Европейского союза (ЕС) испытывают новые технологии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа Апти Алаудинов.

Он отметил, что Киев подпитывают, выделяют помощь.

«Вроде бы делается вид, как будто у них мало обеспечения, но в то же время мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования уже на нашей, нынешней войне», — уточнил Алаудинов.

4 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что полностью остановить обстрелы территории РФ можно, перерезав пути логистики поставок БПЛА на Украину.

28 марта заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что России придется принять ответные меры в случае, если Южная Корея начнет передавать оружие Киеву.

Ранее Зеленский призвал Украину подготовиться к остановке поставок оружия США.