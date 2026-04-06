Российский хоккеист помог «Миннесоте» победить в матче НХЛ

«Миннесота» обыграла «Детройт» в матче НХЛ благодаря хет-трику Капризова
Клуб «Миннесота Уайлд» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч проходил в Детройте и завершился со счетом 5:4 (0:1, 4:0, 1:3) в пользу гостей. В составе хозяев отличились Альберт Юханссон (2), Аксель Сандин-Пелликка (48), Джейти Комфер (52) и Патрик Кейн (55). Российский нападающий Кирилл Капризов помог «Миннесоте» победить, оформив хет-трик (22, 33, 59). Также по шайбе забросили его сокомандники — россиянин Владимир Тарасенко (28) и Мэтт Болди (21).

Отличившийся тремя результативными бросками Капризов стал звездой встречи. В текущем сезоне 28-летний форвард набрал 87 очков (43 шайбы и 44 передачи) в 75 играх и вышел на третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Капризов дебютировал в НХЛ в январе 2021 года. В сентябре 2025 года форвард подписал с клубом «Миннесота Уайлд» рекордный контракт на восемь лет с общей суммой 136 миллионов долларов, который вступит в силу с сезона-2026/27.

21 марта нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что Кирилл Капризов станет лицом российского хоккея после него.

Ранее Капризов назвал очень сложным достижение Овечкина в НХЛ.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

