В Казахстане прорвало плотину

МЧС Казахстана: плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщает МЧС республики в своем Telegram-канале.

По данным министерства, гидротехническое сооружение находится в 2 км к северу от села Сабынды. В устранении последствий задействованы около 170 специалистов и 43 единицы техники.

«Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды», — отмечается в сообщении.

В ноябре прошлого года Ростехнадзор завершил расследование причин прорыва дамб в Орске Оренбургской области в апреле 2024 года. По данным ведомства, инцидент произошел из-за погрешностей в проектных решениях, в том числе определение расхода реки Урал во время паводка, нарушений при сооружении дамбы, неточного прогноза весеннего половодья, недостаточной подготовки Ириклинского водохранилища к приему талых вод и несоблюдения обязательных требований при использовании гидротехнических сооружений.

5 апреля 2024 года в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В результате вода затопила не только этот город, но и многие другие населенные пункты Оренбургской области. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи граждан, а сотни домов получили повреждения.

Ранее ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища.

 
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

