Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Еще одна страна Африки согласилась за деньги принять депортированных из США

Kenny Katombe/Reuters

Демократическая республика Конго (ДРК) примет граждан третьих стран, депортированных из США, передает Reuters.

Как уточняет агентство, это произойдет в рамках нового соглашения с американской администрацией. Правительство ДРК намерено принимать иностранцев с апреля. При этом власти африканской страны не назвали их точное число.

В ДРК заявили, что США заплатят за размещение граждан третьих стран в столице республики Киншасе. Для этого около города подготовят помещения для депортированных.

В прошлом году президент США в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию страны и депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда. США уже договорились отправлять депортированных в Сальвадор, Коста-Рику, Гану, Камерун и Экваториальную Гвинею.

Ранее сообщалось, что россиян стали чаще высылать из США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!