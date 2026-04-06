Еще одна страна Африки согласилась за деньги принять депортированных из США

Демократическая республика Конго (ДРК) примет граждан третьих стран, депортированных из США, передает Reuters.

Как уточняет агентство, это произойдет в рамках нового соглашения с американской администрацией. Правительство ДРК намерено принимать иностранцев с апреля. При этом власти африканской страны не назвали их точное число.

В ДРК заявили, что США заплатят за размещение граждан третьих стран в столице республики Киншасе. Для этого около города подготовят помещения для депортированных.

В прошлом году президент США в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию страны и депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда. США уже договорились отправлять депортированных в Сальвадор, Коста-Рику, Гану, Камерун и Экваториальную Гвинею.

