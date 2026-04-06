Иран пропустил через Ормузский пролив 15 судов

Fars: 15 судов прошли через Ормузский пролив за 24 часа с разрешения Ирана

Иран пропустил 15 судов через Ормузский пролив за минувшие сутки. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По его данным, через пролив проходят на 90% меньше судов, чем до начала военной операции США и Израиля против Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп предупредил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив».

5 апреля заместитель по связям офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи заявил, что Исламская Республика откроет Ормузский пролив только в случае, если Тегерану будут выплачены военные компенсации за транзит судов.

В конце марта Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив «в координации с иранскими властями».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в России призвали ЕС «пристегнуть ремни» на фоне блокировки Ормузского пролива.