Эксперт рассказал, как можно взять больничный при отсутствии болезни

У россиян есть возможность оформить больничный лист, даже если они не болеют. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.
«Законодательством предусмотрен целый ряд случаев, при которых россияне могут оформлять себе больничный, фактически не болея. Листок нетрудоспособности можно получить в следующих случаях: необходимость осуществления ухода за больным членом семьи или карантин самого застрахованного лица», — уточнил он.
По словам Саевского, получить больничный без болезни можно также при проведении медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность.
Кроме того, добавил эксперт, листок нетрудоспособности положен россиянину во время карантина в детском саду, куда ходит его ребенок в возрасте до семи лет.
До этого доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева напомнила об изменении правил предоставления больничных отпусков в 2026 году. Так, если россиянин брал больничный четыре и более раз за полгода, то следующий больничный ему будет выписан всего на пять дней. Решение о его продлении будет принимать не лечащий врач, а врачебная комиссия.
