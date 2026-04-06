Эксперт рассказал, как можно взять больничный при отсутствии болезни

РИА Новости: россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют

У россиян есть возможность оформить больничный лист, даже если они не болеют. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.

«Законодательством предусмотрен целый ряд случаев, при которых россияне могут оформлять себе больничный, фактически не болея. Листок нетрудоспособности можно получить в следующих случаях: необходимость осуществления ухода за больным членом семьи или карантин самого застрахованного лица», — уточнил он.

По словам Саевского, получить больничный без болезни можно также при проведении медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность.​

Кроме того, добавил эксперт, листок нетрудоспособности положен россиянину во время карантина в детском саду, куда ходит его ребенок в возрасте до семи лет.

До этого доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева напомнила об изменении правил предоставления больничных отпусков в 2026 году. Так, если россиянин брал больничный четыре и более раз за полгода, то следующий больничный ему будет выписан всего на пять дней. Решение о его продлении будет принимать не лечащий врач, а врачебная комиссия.

