Объем выдач семейной ипотеки вырос за год на 47%

Число выданных ипотек по семейной программе в 2025 году выросло на 44% по сравнению с 2024 годом — 545 тыс. займов против 380 тыс. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе аналитического центра экосистемы недвижимости М2.

Объем выдач также значительно увеличился: почти в 1,5 раза — на 47%. В 2024 году общая сумма выдач по семейной ипотеке составила 2,14 трлн рублей, в 2025 году — 3,15 трлн рублей.

«В 2025 году самым популярным инструментом господдержки для покупки жилья была семейная ипотека — на нее пришлось 90% выдач как по объему, так и по количеству. Годом ранее на программу приходилось 60% выдач, но тогда в первой половине года действовала общедоступная льготная ипотека, которая занимала значительную долю господдержки», — рассказал Дмитрий Смирнов, руководитель департамента аналитики и данных в М2.

Лидером по спросу стал Московский регион — 19% в общем количестве выдач по РФ и 30% — в общем объеме. Так, в 2025 году в Москве и Подмосковье семейную ипотеку оформили 106 тыс. семей, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Общая сумма займов составила почти 940 млрд рублей — на 38% больше, чем в 2024 году.

Более 45 тыс. кредитов на сумму 323 млрд рублей оформили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь также отмечен рост по количеству и объему — на 33 и 40% соответственно. В 2025 году на эти регионы пришлось 8% всех выдач семейной ипотеки в стране и 10% объема.

Доли регионов из топ-10 в структуре выдач семейной ипотеки превышают их удельный вес в населении страны. Такая диспропорция обусловлена межрегиональной миграцией: семьи чаще выбирают переезд либо в столичные и крупнейшие города с более высоким уровнем жизни, либо в южные регионы с благоприятным климатом.

