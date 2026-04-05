Просят не бить по НПЗ и могут оставить без ракет: как Запад «задвинул» Украину из-за войны в Иране

Украина сталкивается с давлением союзников и риском сокращения военной помощи на фоне обострения на Ближнем Востоке. Кирилл Буданов сообщил о сигналах с просьбой ограничить удары по российской нефтяной инфраструктуре, а Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците ракет для Patriot. О том, как меняется поддержка Киева и что стоит за этими сигналами, — в материале «Газеты.Ru».

Сигналы от партнеров

Зарубежные партнеры просят Киев прекратить регулярные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на нефть и топливо из-за войны США с Ираном. Об этом глава офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Bloomberg, не уточнив, от каких именно стран исходят такие обращения.

«Давайте ответим дипломатически. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу», — заявил он, не вдаваясь в подробности.

Буданов не стал говорить, готова ли Украина менять свою тактику в ответ на эти просьбы. При этом он выразил надежду, что война в Иране не затянется и ситуация в Персидском заливе вскоре стабилизируется, что может повлиять и на нефтяные цены.

30 марта о подобных «сигналах» уже говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, партнеры просят Киев «как-то уменьшить» удары по нефтяному сектору РФ. При этом глава государства подчеркнул, что готов на такой шаг в случае достижения соглашения с Россией об энергетическом перемирии.

Страх остаться без Patriot

На фоне конфликта на Ближнем Востоке Киев все жестче говорит и о другой проблеме — запасах ракет для систем Patriot. В интервью Associated Press Зеленский признал, что Украина готовится к сокращению поставок из-за войны Израиля и США против Ирана и всерьез опасается этого сценария.

По его словам, Киев рассчитывал привлечь европейских партнеров к закупке новых ракет, однако возможности здесь и без того были ограничены: производство в США остается недостаточным. Теперь, как считает Зеленский, ситуация стала еще сложнее, так как ближневосточный конфликт дополнительно расходует американские запасы.

«Пакет — который для нас не очень велик — я думаю, будет с каждым днем становиться все меньше и меньше. Поэтому мы, конечно, и боимся. <…> Мы должны признать, что сегодня мы не являемся приоритетом. Поэтому я опасаюсь, что затяжная [иранская] война принесет нам меньше поддержки», — признал Зеленский.

Он также подчеркнул, что полноценной замены Patriot у ВСУ нет . По его словам, эти комплексы и раньше поступали не в том объеме, который был нужен Киеву, а дальнейшее затягивание войны в Иране только усилит проблему.

О дефиците таких ракет ранее говорил и начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В комментарии The Times он отмечал, что запасы для Patriot у армии постепенно сокращаются, в том числе из-за новой тактики России.

Еще в прошлом месяце Зеленский говорил, что Киеву придется искать альтернативу этим ракетам на фоне глобального дефицита. А 3 апреля подчеркивал: сигналов о прекращении поставок американского оружия пока не было, однако страна должна быть готова и к такому развитию событий.

Помощи не ждать?

Тревожные сигналы для Киева звучат и из Вашингтона. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в проекте бюджета США на 2027 финансовый год не оказалось ни одного положения, связанного с поддержкой Украины.

«Подготовленный командой Трампа проект бюджета США на 2027 финансовый год не содержит положений о дополнительной военной, финансовой или иной поддержке Украины», – написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, в документе, который представил Белый дом, Украина вообще не упоминается. На этом фоне в Киеве все заметнее опасаются, что американская помощь будет не расширяться, а сокращаться.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что при его предшественнике Джо Байдене Соединенные Штаты передали Украине оружие и деньги на сумму от 350 до 400 млрд долларов. При этом он усомнился, что все эти средства пошли именно на заявленные цели , и заявил о необходимости проверить, как именно была израсходована эта помощь.

После отказа Вашингтона от безвозмездных поставок оружия в 2025 году в НАТО появилась программа PURL. Ее схема строится так: Украина формулирует свои военные запросы, европейские страны выделяют деньги, закупают вооружение у США, а затем передают его Киеву бесплатно.