Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

У россиян не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году

PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году у россиян, работающих по пятидневному графику, не будет шестидневных рабочих недель. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает РИА Новости.

По его словам, в этом году производственный календарь не предусматривает ни одного периода с шестью рабочими днями подряд.

Балынин уточнил, что в 2025 году такой период был один — с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году — трижды: в апреле, октябре и декабре.

В конце марта бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с «тяжелой трансформацией» экономики. Его предложение поддержал академик Геннадий Онищенко, отметив, что работники должны получить компенсацию и максимальные возможности для восстановления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что такой график превратит страну в «негритянскую плантацию». В свою очередь замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил миллиардеру самому поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график.

Ранее россияне оценили свою готовность перейти на 6-дневную рабочую неделю.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
