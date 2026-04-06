У россиян не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году

Балынин: шестидневных рабочих недель не будет в России в 2026 году

В 2026 году у россиян, работающих по пятидневному графику, не будет шестидневных рабочих недель. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает РИА Новости.

По его словам, в этом году производственный календарь не предусматривает ни одного периода с шестью рабочими днями подряд.

Балынин уточнил, что в 2025 году такой период был один — с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году — трижды: в апреле, октябре и декабре.

В конце марта бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с «тяжелой трансформацией» экономики. Его предложение поддержал академик Геннадий Онищенко, отметив, что работники должны получить компенсацию и максимальные возможности для восстановления.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что такой график превратит страну в «негритянскую плантацию». В свою очередь замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил миллиардеру самому поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график.

