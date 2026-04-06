В российском регионе ожидается ураган с порывами ветра до 55 метров в секунду

Жителей Чукотки предупредили об урагане с порывами ветра до 55 метров в секунду
Silas Stein/dpa/Global Look Press

Экстренное предупреждение распространено на севере Чукотского автономного округа из-за ураганного ветра. Об этом сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и противопожарной службы.

«По прогнозу Чукотского УГМС, с 07:15 6 апреля (22:15 мск 5 апреля) в городе Певек ожидается опасное явление погоды: юго-восточный ураганный ветер с порывами 50-55 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

Опасное погодное явление продлится 14 часов. Под влияние циклона попадает весь муниципальный округ Певек, предупредили в департаменте.

Жителям рекомендовано выходить на улицу только при крайней необходимости, а также не покидать дома в тундре и на побережье. Власти советуют убрать предметы с балконов и придомовых территорий, не парковать автомобили рядом с линиями электропередачи, стеклянными витринами и рекламными щитами.

Также граждан призвали подготовить источники света на случай отключения электроэнергии и по возможности отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения видимости.

До этого сильные ливни и паводки вновь привели к подтоплениям в Дагестане. В результате непогоды в Махачкале обрушилась многоэтажка, еще четыре многоквартирных дома находятся в зоне риска. СК возбудил уголовное дело о халатности. Организована масштабная эвакуация населения. В селе Кирки Кайтагского района сошел оползень. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый рассказал, в каком случае может затопить Москву и Санкт-Петербург.

 
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
