Навязчивая проверка утюга и дверей оказалась тревожным симптомом

Мысли «я точно выключила утюг?» и «я точно закрыла дверь?» могут возникнуть уже по дороге на работу и не отпускать, даже если человек уверен, что все проверил. О том, где проходит граница между нормой и тревожным расстройством, «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля.
«Начнем с базового: проверять — нормально. Это эволюционный механизм безопасности. Наш мозг устроен так, чтобы перепроверять потенциальные угрозы», — отметила Пуля. При этом, добавила она, мозг плохо различает реальные и гипотетические риски, поэтому бытовые ситуации могут восприниматься как серьезная угроза.
Эксперт подчеркнула, что при компульсивной проверке меняется работа мозга.
«Нарушается баланс между возбуждающим и тормозящим нейромедиаторами (глутамат и ГАМК) в передней поясной коре. В результате мозг оказывается в состоянии повышенного возбуждения и начинает генерировать тревогу даже без объективной причины», — объяснила она.
При этом возникает парадоксальный эффект.
«Чем больше человек проверяет, тем меньше он уверен. Повторные проверки ухудшают память о действии и снижают доверие к собственным ощущениям», — рассказала нейропсихолог. По ее словам, формируется замкнутый круг: проверка — снижение уверенности — новая проверка.
В норме, уточнила специалист, проверка не занимает много времени и не влияет на повседневную жизнь.
«Человек проверяет один-два раза, после чего успокаивается. Это не мешает жизни и при необходимости легко прекращается», — отметила она.
Тревожным сигналом становится обратная ситуация.
«Человек тратит на это значительное время, опаздывает, не может остановиться, даже понимая избыточность поведения. Тревога после проверки не снижается или быстро возвращается», — пояснила Пуля. Также может появляться потребность вовлекать других — просить подтвердить или проверить вместо себя.
Такая модель поведения, по словам эксперта, может быть связана с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Однако между эпизодической тревогой и клиническим диагнозом есть существенная разница.
«Диагноз ставится, если симптомы занимают более часа в день и существенно ухудшают качество жизни», — подчеркнула специалист.
Одной из причин навязчивых проверок она назвала страх потери контроля. Исследования показывают, что даже убеждение человека в собственной «неконтролируемости» усиливает склонность к проверкам.
Снизить риск развития проблемы помогают простые принципы.
«Главное — не увеличивать количество проверок: это усиливает тревогу. Важно выполнять действие осознанно и учиться переносить неопределенность — принимать, что абсолютной уверенности не существует», — рекомендовала нейропсихолог.
Кроме того, она посоветовала не искать постоянных подтверждений у других и работать прежде всего с тревогой — через отдых, физическую активность и техники расслабления.
Если проверки начинают занимать значительную часть дня и мешают жизни, это повод обратиться к специалисту, добавила Пуля. Одним из наиболее эффективных методов в таких случаях считается когнитивно-поведенческая терапия.
В заключение эксперт подчеркнула, что важно обращать внимание на сигналы, которые подает психика.
«Проверить утюг перед выходом — нормально. Проверять его снова и снова, не испытывая облегчения, — сигнал, что мозг застрял в тревожном механизме», — резюмировала она.
По ее словам, этот цикл можно разорвать — через понимание происходящего и постепенную работу с тревогой.
