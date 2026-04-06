Навязчивая проверка утюга и дверей оказалась тревожным симптомом

Психолог Пуля: чем больше вы проверяете, выключен ли утюг, тем меньше вы уверены

Мысли «я точно выключила утюг?» и «я точно закрыла дверь?» могут возникнуть уже по дороге на работу и не отпускать, даже если человек уверен, что все проверил. О том, где проходит граница между нормой и тревожным расстройством, «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля.

«Начнем с базового: проверять — нормально. Это эволюционный механизм безопасности. Наш мозг устроен так, чтобы перепроверять потенциальные угрозы», — отметила Пуля. При этом, добавила она, мозг плохо различает реальные и гипотетические риски, поэтому бытовые ситуации могут восприниматься как серьезная угроза.

Эксперт подчеркнула, что при компульсивной проверке меняется работа мозга.

«Нарушается баланс между возбуждающим и тормозящим нейромедиаторами (глутамат и ГАМК) в передней поясной коре. В результате мозг оказывается в состоянии повышенного возбуждения и начинает генерировать тревогу даже без объективной причины», — объяснила она.

При этом возникает парадоксальный эффект.

«Чем больше человек проверяет, тем меньше он уверен. Повторные проверки ухудшают память о действии и снижают доверие к собственным ощущениям», — рассказала нейропсихолог. По ее словам, формируется замкнутый круг: проверка — снижение уверенности — новая проверка.

В норме, уточнила специалист, проверка не занимает много времени и не влияет на повседневную жизнь.

«Человек проверяет один-два раза, после чего успокаивается. Это не мешает жизни и при необходимости легко прекращается», — отметила она.

Тревожным сигналом становится обратная ситуация.

«Человек тратит на это значительное время, опаздывает, не может остановиться, даже понимая избыточность поведения. Тревога после проверки не снижается или быстро возвращается», — пояснила Пуля. Также может появляться потребность вовлекать других — просить подтвердить или проверить вместо себя.

Такая модель поведения, по словам эксперта, может быть связана с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Однако между эпизодической тревогой и клиническим диагнозом есть существенная разница.

«Диагноз ставится, если симптомы занимают более часа в день и существенно ухудшают качество жизни», — подчеркнула специалист.

Одной из причин навязчивых проверок она назвала страх потери контроля. Исследования показывают, что даже убеждение человека в собственной «неконтролируемости» усиливает склонность к проверкам.

Снизить риск развития проблемы помогают простые принципы.

«Главное — не увеличивать количество проверок: это усиливает тревогу. Важно выполнять действие осознанно и учиться переносить неопределенность — принимать, что абсолютной уверенности не существует», — рекомендовала нейропсихолог.

Кроме того, она посоветовала не искать постоянных подтверждений у других и работать прежде всего с тревогой — через отдых, физическую активность и техники расслабления.

Если проверки начинают занимать значительную часть дня и мешают жизни, это повод обратиться к специалисту, добавила Пуля. Одним из наиболее эффективных методов в таких случаях считается когнитивно-поведенческая терапия.

В заключение эксперт подчеркнула, что важно обращать внимание на сигналы, которые подает психика.

«Проверить утюг перед выходом — нормально. Проверять его снова и снова, не испытывая облегчения, — сигнал, что мозг застрял в тревожном механизме», — резюмировала она.

По ее словам, этот цикл можно разорвать — через понимание происходящего и постепенную работу с тревогой.

