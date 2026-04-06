Россияне впервые задолжали 45 трлн рублей

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России кредитные долги и займы граждан впервые превысили 45 трлн рублей
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Впервые кредиты и займы граждан России достигли суммы в 45 трлн руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Агентство уточнило, что это показатель на 1 января этого года. За квартал кредиты и займы россиян увеличились на 2,2% (988 млрд руб.).

Согласно материалу, почти половину (48,1%) от суммы задолженности составили ипотечные кредиты (21,7 трлн руб.), еще 13,4 трлн руб., или 29,7%, приходится на потребительские ссуды, а доля автокредитов оценивается в 6,8% (3 трлн руб.). В 45 трлн руб. также попали требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых организаций и иные кредиты.

С 1 марта 2025 года в России действует механизм самозапрета на выдачу кредитов и займов. Однако Банк России выявил массовые нарушения в его работе. Более 300 тыс. кредитов были выданы несмотря на действующий запрет. Как пояснил юрист Вячеслав Курилин, по российскому законодательству автоматически ничего не аннулируется — всегда присутствует заявительный характер.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!