В Израиле после ракетного удара ищут людей под завалами жилого дома

Times of Israel: четыре человека остаются под завалами атакованного дома в Хайфе

Спасатели продолжают поиски людей под завалами после ракетного удара по жилому дому в Хайфе на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным пожарно-спасательной службы города, четыре человека могут находиться под обломками здания, в которое попала иранская баллистическая ракета.

Отмечается, что спасательные работы осложнены масштабными разрушениями и сложностью разбора конструкций.

После обстрела Хайфы за медицинской помощью обратились не менее девяти человек.

30 марта агентство NourNews сообщило, что Вооруженные силы Ирана нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе. По данным журналистов, Иран атаковал промышленный район города совместно с ливанским движением «Хезболла». В результате удара произошло возгорание топливного резервуара. Кроме того, обстрелу подвергся порт Хайфы.

24 марта Иран ударил по промышленным объектам оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и технологической Israel Aerospace Industries рядом с аэропортом Бен-Гурион в Израиле.

Ранее Иран атаковал дронами объекты компаний AT&T и Siemens в Израиле.