На Приморье обрушился снегопад

Мощный циклон принес снегопад в Приморский край, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что за ночь сугробы появились в центральных и северных районах региона. По прогнозам синоптиков, днем они образуются по всему краю. Кроме того, в Приморье ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с. К ночи 6 апреля в регионе станет холоднее, но осадки прекратятся.

До этого в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.

Предупреждение Гидрометцентра об опасных погодных условиях в столице действует до 9:00 понедельника, 6 апреля, а в Подмосковье — до 18:00 четверга, 9 апреля. При этом гололедица (слой льда на поверхности земли из-за замерзания воды или талого снега при температуре до -3°C; а также накат снега из-за механических воздействий автомобильных покрышек или обувных подошв) может образоваться на дорогах в ночные и утренние часы.

Ранее москвичей предупредили о возвращении зимы с метелью.