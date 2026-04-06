Украинские женщины будут расплачиваться за то, что заключили «сделку с дьяволом». Такое мнение высказал политолог Семен Уралов в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), передает «Лента.ру».

Эксперт отмечает, что Киев уже не скрывает планов мобилизовать женское население, появились плакаты о призыве, и до этого обязательно дойдет.

По мнению Уралова, сначала под призыв попадут те, кто с 2022 года начал получать гранты по разнообразным программам, включился в работу фондов и устроился в околоволонтерские, околовоенные организации.

«Их поймали на удочку: куча денег, пожалуйста, бери гранты, бери работы. А теперь нужно за все платить. Это же как сделка с дьяволом», — подчеркнул политолог.

23 марта источник в российских силовых структурах сообщил, что на Украине в очередной раз начали обсуждать вероятность мобилизации женщин. Такой вопрос был поднят после того, как в Харьковской области объявили в розыск уклоняющуюся от призыва «военнообязанную» девушку.

В начале марта украинский лидер Владимир Зеленский признал нехватку солдат в ВСУ. По его словам, именно из-за нехватки живой силы Киев «хочет» завершить боевые действия.

