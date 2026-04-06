Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

«Сделка с дьяволом»: политолог рассказал о мобилизации женщин на Украине

Уралов: на Украине в первую очередь мобилизуют женщин, получивших гранты
Andriy Dubchak/AP

Украинские женщины будут расплачиваться за то, что заключили «сделку с дьяволом». Такое мнение высказал политолог Семен Уралов в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), передает «Лента.ру».

Эксперт отмечает, что Киев уже не скрывает планов мобилизовать женское население, появились плакаты о призыве, и до этого обязательно дойдет.

По мнению Уралова, сначала под призыв попадут те, кто с 2022 года начал получать гранты по разнообразным программам, включился в работу фондов и устроился в околоволонтерские, околовоенные организации.

«Их поймали на удочку: куча денег, пожалуйста, бери гранты, бери работы. А теперь нужно за все платить. Это же как сделка с дьяволом», — подчеркнул политолог.

23 марта источник в российских силовых структурах сообщил, что на Украине в очередной раз начали обсуждать вероятность мобилизации женщин. Такой вопрос был поднят после того, как в Харьковской области объявили в розыск уклоняющуюся от призыва «военнообязанную» девушку.

В начале марта украинский лидер Владимир Зеленский признал нехватку солдат в ВСУ. По его словам, именно из-за нехватки живой силы Киев «хочет» завершить боевые действия.

Ранее Сырский оценил уровень мобилизации на Украине.

 
Теперь вы знаете
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!