Послание Путина Федеральному собранию продлилось 1 час 12 минут

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Обращение российского президента Владимира Путина Федеральному собранию длилось в общей сложности 1 час 12 минут.

Как отмечается, президент начал оглашение ежегодного обращения к Федеральному собранию в 12.04 по мск., а закончил в 13.16 по мск.

Это обращение было 16-ое для президента. Впервые Путин обратился к Федеральному собранию в июле 2000 года, всего через несколько месяцев после вступления на пост президента.

Начиная с 2014 года, президент в обращении также формулирует основные направления финансовой политики государства, хотя ранее этой теме уделялось отдельное Бюджетное послание президента.

В 2017 году послание президента не состоялось. Оно было перенесено на март 2018 года. В прошлом году Путин выступил с речью в конце февраля 2019 года. Он говорил о повышении благосостояния россиян, уделил внимание демографии, обеспечению детей яслями и медицинским обслуживанием, а также затронул ряд вопросов в сфере безопасности.

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