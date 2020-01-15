Послание Путина Федеральному собранию продлилось 1 час 12 минут

Обращение российского президента Владимира Путина Федеральному собранию длилось в общей сложности 1 час 12 минут.

Как отмечается, президент начал оглашение ежегодного обращения к Федеральному собранию в 12.04 по мск., а закончил в 13.16 по мск.

Это обращение было 16-ое для президента. Впервые Путин обратился к Федеральному собранию в июле 2000 года, всего через несколько месяцев после вступления на пост президента.

Начиная с 2014 года, президент в обращении также формулирует основные направления финансовой политики государства, хотя ранее этой теме уделялось отдельное Бюджетное послание президента.

В 2017 году послание президента не состоялось. Оно было перенесено на март 2018 года. В прошлом году Путин выступил с речью в конце февраля 2019 года. Он говорил о повышении благосостояния россиян, уделил внимание демографии, обеспечению детей яслями и медицинским обслуживанием, а также затронул ряд вопросов в сфере безопасности.

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