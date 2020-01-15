Путин согласился, что президент не может занимать этот пост больше двух сроков подряд
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Президент России Владимир Путин согласился, что президент РФ не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд.
«Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим», — сказал он.
Путин также предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.