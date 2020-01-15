Путин согласился, что президент не может занимать этот пост больше двух сроков подряд

Президент России Владимир Путин согласился, что президент РФ не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд.

«Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим», — сказал он.

Путин также предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.