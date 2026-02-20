Россиянин не смог найти работу и решил сесть в тюрьму, чтобы выжить

Мужчина сел в тюрьму, потому что не мог найти работу и жилье в Уфе

Безработный житель Башкирии специально нарушил закон, чтобы сесть в тюрьму ради крыши над головой. Об этом стало известно UFA1.RU.

Олег приехал в Уфу и три дня скитался без еды, мужчина пытался заселиться в хостел, но денег на ночлег у него тоже не было. Устав от поисков временного жилья и работы, он решил попасть за решетку.

Сначала мужчина ворвался в отель с криком о бомбе, но охранники ему не поверили. После этого Олег отправился в аэропорт, там он заявил сотрудникам транспортной безопасности о взрывчатке в сумке. Он стал кричать, требуя вызвать к нему полицию и переговорщиков.

Силовики оцепили территорию, обыскали вещи, но бомбы не нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость. Суд приговорил Олега к трем годам двум месяцам колонии-поселения с учетом времени в СИЗО (день за два). Осужденный стал обжаловать приговор, и он вступил в силу.

