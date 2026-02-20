Удары Вооруженных сил России по черноморским портам оказали влияние на главные источники доходов Украины. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце 2025 года снизили их пропускную способность и повлияли на экспорт сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, как предполагают журналисты, являются источником дохода Киева.

В середине февраля источник рассказал, что в рамках соглашения об урегулировании конфликта украинская сторона рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы. Желание Киева гарантированно получить Одессу по мирному соглашению объясняется тем, что это портовый город, который сейчас используется как оружейный хаб ВСУ, считает член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В январе Колесник говорил, что армии России необходимо уничтожить портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, через которые украинская армия получала оружие, чтобы ни один корабль не мог туда зайти.

Ранее Сальдо рассказал о планах по восстановлению портов Херсонской области.