Иранский президент Хасан Роухани заявил, что военные страны, которые сбили украинский самолет в Тегеране, должны принести свои извинения. Видео его выступления показал Press TV.

Ранее политик публично принес свои изменения за то, что страна не сразу призналась в ударе по украинскому самолету в Тегеране. Также он отметил, что иранские ВС случайно сбили самолет.

Он отметил, что военные обязаны извиниться после того, как было сделано признание.

Роухани подчеркнул, что авиакатастрофа стала неожиданностью для Тегерана, так как военные страны ранее никогда не совершали подобных ошибок.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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