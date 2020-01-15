В посольстве ЕС сотрудничество по Ливии назвали прогрессом в отношениях РФ и ЕС

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер считает, что сотрудничество по урегулированию кризиса в Ливии может помочь наладить отношения между Россией и ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны делать шаги навстречу друг другу, в этом плане есть возможности — это, например, ливийский кризис, российское признание Парижского соглашения по климату», — сказал Эдерер.

19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию кризиса в Ливии. В ней примут участие Россия, США, Турция, Египкт, ЕС, ООН, а также глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.

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