В посольстве ЕС сотрудничество по Ливии назвали прогрессом в отношениях РФ и ЕС
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер считает, что сотрудничество по урегулированию кризиса в Ливии может помочь наладить отношения между Россией и ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы должны делать шаги навстречу друг другу, в этом плане есть возможности — это, например, ливийский кризис, российское признание Парижского соглашения по климату», — сказал Эдерер.
19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию кризиса в Ливии. В ней примут участие Россия, США, Турция, Египкт, ЕС, ООН, а также глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.
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