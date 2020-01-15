Украинский посол в США отметил «химию» между Зеленским и Трампом

Украинский посол в США Владимир Ельченко заявил, что между президентами Украины и Соединенных Штатов Америки Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом наблюдается «какая-то химия». Об этом сообщает телеканал «Прямой».

По его словам, это вдохновляет, поскольку от личных отношений между лидерами стран зависит очень многое.

«Чувствуется, что между ними есть какая-то «химия», — сказал Ельченко.

Он также отметил, что между Вашингтоном и Киевом существуют «очень теплые» отношения.

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