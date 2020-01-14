Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина. Об этом сообщает ТАСС.

Эта идея прозвучала из его уст во время пленарного заседания Госдумы. По мнению Харитонова, нужно запретить украшать Мавзолей и разместить портрет Сталина на ГУМе во время парада в честь 75-летия Победы.

«Это будет наша благодарность... отцам и дедам», — объяснил депутат.

Известно, что это предложение прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал рассмотреть его и вернуться к вопросу позже.

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