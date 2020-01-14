Эрдоган передал Путину шанс внести лепту в урегулирование ситуации в Ливии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция со своей стороны приложила усилия для урегулирования обстановки в Ливии и теперь дело за российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

Эрдоган рассказал, что Турция сделала все необходимое и теперь дело за Путиным.

«Очередь за Путиным», — подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, турецкий политик считает, что к разрешению конфликта нужно подключить еще Тунис и Катар.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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