Хафтар рассказал, почему покинул Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар пояснил, почему покинул Москву, не подписав мирное соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ливийской армии.

Ранее сообщалось, что 14 января Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о примирении с Сарраджом.

Известно, что после его отъезда на юге Триполи вновь начались вооруженные столкновения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник: Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о примирении в Ливии

— Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии

— Переговоры по Ливии завершились без подписания договора о прекращении огня