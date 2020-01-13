Заявление президента Абхазии об отставке внесено на рассмотрение парламентом

Заявление президента Абхазии Рауля Хаджимбы об отставке внесено на рассмотрение парламентом республики. Об этом пишет «Интерфакс».

О сложении полномочий главы республики он заявил в воскресенье, 12 января. Это было сделано под давлением оппозиции.

В своем заявлении Хаджимба написал, что слагает с себя полномочия ради мира и сохранения стабильности в стране.

До этого стало известно, что Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила проведение новых президентских выборов на 22 марта 2020 года.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.