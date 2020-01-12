Задержанный британский посол отверг обвинения в участии в иранских протестах
Британский посол в Тегеране Роберт Макэйр заявил, что не участвовал ни в каких протестах в Иране. Об этом он написал в Twitter.
По словам посла, он отправился не на протесты, а на то, что было заявлено как бдение в память о жертвах крушения украинского самолета Boeing.
«Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях!» — подчеркнул посол.
По его мнению, посещение таких памятных мероприятий — это нормальная реакция, ведь люди хотят отдать дать уважения жертвам авиакатастрофы.
«Я покинул [место событий] спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать», — добавил Макэйр.
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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