В США почтили память погибших в стране летчиков из СССР и Канады

В американском городе Элизабет-Сити 11 января прошла церемония, посвященная памяти советских и канадских летчиков, которые во время Второй мировой войны погибли в штате Северная Каролина. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об участниках секретной программы «Зебра», в рамках которой в Северной Каролине пилоты Советского Союза проходили подготовку, а также осуществлялись поставки американских самолетов в СССР. При перегоне данных самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что церемонию посетили несколько сотен человек — гораздо больше, чем ожидалось.

По его словам, у посетителей церемонии был неподдельный интерес к тому, что произошло, «казалось бы, так давно — 75 лет тому назад».

Антонов отметил, что все американцы говорили о важности совместного взаимодействия с общими вызовами и угрозами, а также о необходимости сохранения правды о Великой Победе, о том, как вместе воевали на фронтах и вместе победили. После церемонии американцы подходили к представителям российского посольства и благодарили их.

Руководитель российского диппредставительства сказал, что был растроган таким поведением американцев.