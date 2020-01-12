Зеленский: никто не отвертится от наказания за крушение самолета в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани заявил, что никто из виновных за авиакатастрофу 8 января «не отвертится». Обращение Зеленского опубликовано на сайте президентской администрации.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о договоренности с Роухани провести совместную расшифровку самописцев Boeing, сбитого в Тегеране.

В обращении уточняется, что украинский и иранский лидеры также условились, что все виновные в катастрофе будут привлечены к ответственности.

Зеленский также выразил благодарность лидерам США, Великобритании и Канады за «настойчивую позицию», благодаря которой Иран признал свою вину в крушении Boeing.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

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