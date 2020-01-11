Путин и Меркель приступили к переговорам в Кремле
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В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, лидеры двух стран должны обсудить ситуацию на Ближнем востоке, обострившуюся из-за конфликта между Ираном и США, а также обстановку в Ливии, Сирии и кризис на Украине.
Меркель прибыла с рабочим визитом в Москву по приглашению российского лидера. Канцлер сопровождает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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