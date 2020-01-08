Асад перешел на русский язык во время встречи с Путиным

Президент Сирии Башар Асад обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке, сообщает РИА Новости.

Асад по-русски поблагодарил Путина во время встречи глав государств, которая состоялась в рамках визита российского лидера в Сирию.

«Спасибо», — сказал глава Сирии.

Путин посетил Сирию 7 января. Российский политик направился из аэропорта в командный пункт группировки войск ВС России, где встретился с коллегой Башаром Асадом.

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