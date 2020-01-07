Путин рассказал о проблемах Сирии

Российский президент Владимир Путин заявил, что Сирия имеет еще много проблем, несмотря на проделанную работу в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, большое количество проблем остается на севере, востоке и на северо-западе страны.

«Проблем еще очень много», — сказал он на встрече с коллегой Башаром Асадом.

По его мнению, в целом ситуация в регионе обостряется.

Путин прибыл с визитом в Сирию 7 января. Российский политик направился из аэропорта в командный пункт группировки войск ВС России, где встретился с коллегой Башаром Асадом.

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