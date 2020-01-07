В ООН напомнили США об обязательствах после отказа в визе главе МИД Ирана

Соединенные Штаты должны выполнять свои визовые обязательства. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

По его словам, ООН настаивает на соблюдении соглашения с принимающей стороной.

Дюжаррик также выразил надежду, что США выполнят обещания, особенно после случая с визой для иранского главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа.

Ранее сообщалось, что США отказали в визе Зарифу, который собирался посетить заседание Совета Безопасности ООН в четверг, 9 января. До этого министру Ирана предоставляли американскую визу для поездок в ООН, однако его передвижения по территории Соединенных Штатов Америки были под строгим контролем.

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