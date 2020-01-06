Назван инициатор ликвидации Сулеймани

Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Белом доме был госсекретарь Майк Помпео, сообщает The Washington Post.

По данным издания, Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал американского лидера Дональда Трампа устранить генерала. При этом отмечается, что глава государства и Пентагон долгое время отказывались от операции.

Подчеркивается, что решение изменилось 27 декабря, после ракетной атаки на военную базу Соединенных Штатов вблизи иракского города Киркук. Тогда, Помпео вместе с министром обороны Марком Эспером и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли предложили Трампу несколько вариантов ракетного удара. Отмечается влияние на мнение президента в данному вопросе Эспера, который активно поддержал госсекретаря.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп в свою очередь заявил, что Сулеймани следовало уничтожить много лет назад.

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