МИД РФ назвал угрозой поддержку неонацизма Киевом
Министерство иностранных дел заявило, что поддержка неонацизма украинскими властями является угрозой для мировой безопасности. Соответствующая публикация была опубликована в «ВКонтакте» дипломатии.
В диппредставительстве указали на упорство, с которым Киев «героизирует деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований».
Представители МИД отметили, что Украина проводит данную работу и на международном уровне, помимо внутреннего.
По мнению дипломатов, украинские власти «упорно голосуют» против резолюции по противостоянию героизации нацизма и неонацизма, что «серьезную угрозу для всего мирового сообщества».
В министерстве предложили руководству страны уйти от «порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей».
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