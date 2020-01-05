МИД РФ назвал угрозой поддержку неонацизма Киевом

Министерство иностранных дел заявило, что поддержка неонацизма украинскими властями является угрозой для мировой безопасности. Соответствующая публикация была опубликована в «ВКонтакте» дипломатии.

В диппредставительстве указали на упорство, с которым Киев «героизирует деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований».

Представители МИД отметили, что Украина проводит данную работу и на международном уровне, помимо внутреннего.

По мнению дипломатов, украинские власти «упорно голосуют» против резолюции по противостоянию героизации нацизма и неонацизма, что «серьезную угрозу для всего мирового сообщества».

В министерстве предложили руководству страны уйти от «порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей».

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