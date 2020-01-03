Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В пресс-службе уточнили, что озабоченность высказана с обеих сторон.

Там обратили внимание на констатирование того факта, что данная акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Уточняется, что телефонные переговоры состоялись по инициативе Макрона.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны России отреагировало на убийство США Сулеймани