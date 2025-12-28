Зеленский: для Украины начались самые активные дипломатические дни

Зеленский перед встречей с Трампом допустил перемены для Украины к Новому году

Сейчас для Украины идут одни из «самых дипломатических дней года», а многое «может решиться к Новому году», заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться к Новому году. И мы все для этого делаем, но будут ли решения — зависит от партнеров», — написал он.

Накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря Зеленский отметил, что для Украины важно сейчас, чтобы «работали санкции против России», осуществлялись поставки ракет для украинских систем ПВО и чтобы были доведены до мирного разрешения конфликта все необходимые действия. Это и будет обсуждаться на встрече с американским президентом, добавил украинский лидер.

До этого Financial Times писала, что Зеленский не ждет согласия России с обновленным мирным планом, а потому намерен потребовать от Трампа надавить на Москву.

Трамп проведет двустороннюю встречу с Зеленским в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована на 13:00 по местному времени (21:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

