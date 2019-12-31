Захарова высказалась о Грете Тунберг

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, в первую очередь, является ребенком. Об этом она сказал в интервью РИА «Новости».

Она не исключает возможности, что Тунберг рано стала взрослой или на нее могут оказывать влияние и использовать взрослые. Также Захарова считает, что у активистки может и не быть другого выбора, кроме как идти этой дорогой.

Он призналась, что видит в 16-летней активистке ребенка.

Ранее журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года».

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